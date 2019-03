© foto di Insidefoto/Image Sport

Romelu Lukaku non ha preso bene la decisione di Paul Pogba di battere un rigore al suo posto per evitare che l'attaccante segnasse una tripletta nella vittoria del Manchester United contro il Southampton. Il francese si è imposto prendendo la palla e sbagliando il penalty del potenziale 4-2 al 92' del match, mandando su tutte le furie il compagno di squadra, tanto che a fine partita i due sono stati divisi dagli altri calciatori e dallo staff dei Red Devils. Il tecnico Solskjaer ha commentato così l'accaduto: "Hanno avuto una conversazione dai toni molto accesi perché Lukaku non era per niente contento di quanto aveva fatto Pogba".