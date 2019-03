© foto di Insidefoto/Image Sport

Romelu Lukaku, dopo la doppietta che ha permesso al Manchester United di rimontare ed eliminare dalla Champions il PSG, ha parlato anche del futuro del tecnico Ole Gunnar Solskjaer: "So che alla fine resterà, per me non ci sono dubbi. Lui vuol restare e i giocatori vogliono che resti. Stiamo facendo davvero bene e giocando il calcio che lo United deve giocare. E' un tecnico giovane che ha a disposizione giocatori giovani, per me è il mix perfetto per crescere e magari vincere qualche trofeo".