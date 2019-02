© foto di Imago/Image Sport

L'attaccante del Manchester United Romelu Lukaku ha parlato a Canal Football Club soffermandosi sui motivi della crescita di Paul Pogba: "Durante gli allenamenti vediamo tutti che Pogba è più felice, sorride molto di più. In generale tutti sono più positivi, tutti sorridono di più. Ora dobbiamo continuare così, divertendoci. Tutti sono tornati al proprio livello, da me a Pogba passando per Rashford e Martial. Ognuno ha tirato fuori il proprio spirito competitivo per dimostrare qualcosa al tecnico".