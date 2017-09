Man United, Lukaku: "Speravo nel ritorno di Ibra, ne avevamo bisogno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante del Manchester United Romelu Lukaku ha parlato dal ritiro del Belgio del ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Old Trafford: "Gli avevo detto che speravo di vederlo di nuovo con la maglia dello United, abbiamo bisogno della sua personalità. Porta tanto ad una squadra e ci darà una grossa mano nell'obiettivo di vincere titoli. Le cose per me stanno andando benissimo, non temo la concorrenza di Zlatan".