Man United, Maguire ad un passo: al Leicester 60 milioni più bonus

© foto di Imago/Image Sport

Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun, il Manchester United avrebbe trovato un accordo con il Leicester per l'acquisto di Harry Maguire, difensore inglese che da tempo sta spingendo per la cessione. I Red Devils infatti sarebbe pronti a versare nelle casse delle Foxes circa 60 milioni di sterline più venti legati ai bonus per un totale di 80 milioni di sterline, circa 90 milioni di euro. Battuta la concorrenza del Manchester City, Maguire costerà più di Van Dijk, pagato 75 milioni di sterline dal Liverpool al Southampton e dovrebbe sostenere domani le visite mediche.