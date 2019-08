Man United, Maguire arrivato in città: è già al centro d'allenamento

© foto di Imago/Image Sport

Anche Brendan Rodgers ha confermato che il passaggio di Harry Maguire al Manchester United è praticamente cosa fatta. Quello che diventerà il difensore più costoso della storia del calcio - come riportato dall'emittente di Manchester Utdreport - è arrivato in mattinata al centro tecnico dei Red Devils. L'operazione è stata chiusa per circa 90 milioni di euro e adesso mancano solo gli ultimi passaggi burocratici: visite, firma e annuncio.