Man United, Maguire esulta: "Era importante vincere e non subire gol"

Dopo il 2-0 rifilato al Burnley, il difensore del Manchester United Harry Maguire ha detto: "Forse avremmo potuto fare meglio nel secondo tempo e chiudere prima la partita, ma per noi sono tre punti importanti. Non abbiamo concesso molte occasioni ed è bello venire qui, vincere e far rimanere la porta inviolata. Quando siamo al meglio possiamo battere chiunque, ma quest'anno non riusciamo a trovare continuità. Non abbiamo giocato bene contro il Watford, quindi era importante venire qui, fare bene e mantenere la porta inviolata".