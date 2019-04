Man United-Man City 0-1 al 54'. Bernardo Silva ammutolisce Old Trafford

© foto di Insidefoto/Image Sport

Manchester City in vantaggio nel derby. Gol di Bernardo Silva al 54' con un sinistro sul primo palo che sorprende David de Gea. In questo momento si compie il sorpasso al comando del campionato inglese: Manchester City 89, Liverpool 88 a tre giornate dalla fine. United in questo momento sempre più lontano dalla Champions, anche se il contemporaneo ko dell'Arsenal a Wolverhampton lascia la distanza dal quarto posto a soli 3 punti.