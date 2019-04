Man United-Man City 0-2. Derby e primato per Guardiola

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City vince il derby a Old Trafford, mette la freccia e supera il Liverpool quando mancano tre giornate alla fine della Premier League. 2-0 il finale per gli uomini di Pep Guardiola, che anche senza De Bruyne impongono la loro superiorità in csa degli arcirivali. Tutte nella ripresa le reti: apre le danze Bernardo Silva, le chiude Sané. Entrambi in gol di sinistro, entrambi sul primo palo. De Gea non irreprensibile. La cura Solskjaer ha esaurito i suoi effetti. 6 sconfitte nelle ultime 8 partite e la Champions League che sembra una chimera.

Questa la classifica aggiornata, tutte le squadre ora hanno 35 partite disputate:

MANCHESTER CITY 89

LIVERPOOL 88

TOTTENHAM 70

CHELSEA 67

ARSENAL 66

MANCHESTER UNITED 64

WOLVERHAMPTON 51

WATFORD 50

EVERTON 49

LEICESTER 48

WEST HAM 43

CRYSTAL PALACE 42

NEWCASTLE 41

BOURNEMOUTH 41

BURNLEY 40

SOUTHAMPTON 37

BRIGHTON 34

CARDIFF 31

FULHAM 23

HUDDERSFIELD 14