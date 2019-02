In conferenza stampa per il Manchester United, al fianco del tecnico Solskjaer, si è presentato l'attaccante francese Anthony Martial: "Il cambio di risultati? Forse l'attuale tecnico ha idee e approcci diversi e noi cerchiamo di fare ciò che ci chiede. Per noi è più semplice giocare questo tipo di calcio rispetto a quello che ci chiedevano prima. Le cose stanno andando bene, i giocatori sono felici e tutti sperano che Solskjaer possa continuare sulla panchina dello United. Il suo arrivo ci ha dato fiducia e noi vogliamo ripagarlo sul campo".