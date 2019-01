© foto di imago sportfotodienst

Dopo l'annuncio ufficiale del rinnovo con il Manchester United fino al 2024, Anthony Martial ha dichiarato: "Mi piace stare qui. Dal giorno in cui sono arrivato mi sono sentito parte della famiglia United e sono stato incredibilmente sopraffatto dal calore e dall'amore dei nostri fan, che continuano a stupirmi con il loro sostegno. Vorrei ringraziare mister Solskjaer e il suo staff tecnico per la fiducia nei miei confronti e per avermi aiutato a migliorare. Questo club vuole vincere trofei e sono certo che il prossimo non è poi così lontano".