Man United, Martial attende di conoscere il futuro di Mourinho

Secondo quanto riporta il Sun, l'attaccante del Manchester United, Anthony Martial, avrebbe "sospeso" i colloqui con il club in merito al rinnovo di contratto fino a quando - si legge - non sarà chiarito anche il futuro di José Mourinho. Martial, da sempre in difficoltà nel rapporto col tecnico portoghese, potrebbe anche decidere di non rinnovare il contratto (in scadenza nel 2019) qualora venisse confermato Mourinho sulla panchina dei Red Devils.