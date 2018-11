Man United, Martial sotto osservazione per evitare il rischio pubalgia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ad Anthony Martial si sono spalancate nuovamente le porte della nazionale, ma non ha potuto onorare la chiamata della Francia a causa di un problema agli adduttori. I suoi muscoli ora - riferisce L'Equipe - sono sotto sorveglianza: lo staff medico del Manchester United sta monitorando la situazione per eliminare il pericoloso di una eventuale pubalgia. Sei gol in nove match per l'attaccante transalpino, che comunque col Crystal Palace potrà andare in campo, come detto ieri da Mourinho in conferenza stampa.