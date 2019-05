© foto di Imago/Image Sport

Juan Mata aspetta la proposta del Barcellona anche se i catalani non si muoveranno prima della fine della Champions League. Il giocatore, in scadenza con il Manchester United, è disposto ad aspettare ancora, anche perché ha rifiutato ogni proposta proprio in attesa della chiamata del Barça comunque molto interessata al suo futuro. A riportarlo è Sport.