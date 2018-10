Man.United, Mata: "Chelsea, sfida speciale. Jorginho perfetto per Sarri"

© foto di Imago/Image Sport

Juan Mata ha parlato al sito ufficiale del Manchester United in vista della sfida di cartello contro il Chelsea, squadra che l'ha portato in Inghilterra e dove vi ha giocato per tre anni: "È sempre una partita speciale per me, sarà una gara difficile, loro stanno facendo molto bene. Hanno un nuovo allenatore, giocano più o meno gli stessi ma in uno stile ben preciso. Hanno preso Jorginho che è perfetto per lo stile di Sarri".