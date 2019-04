© foto di Imago/Image Sport

Juan Mata, centrocampista del Manchester United, ha presentato così a Mundo Deportivo la sfida di questa sera contro il Barcellona valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions: "Giocare al Camp Nou non è mai facile, ma abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di memorabile e inserire questa notte nella storia dello United. Per farcela abbiamo però l'obbligo di credere tutti nella rimonta. In questa Champions abbiamo già superato avversari che sulla carta erano favoriti. Il risultato dell'andata è negativo (0-1, ndr), ma non avrebbe senso essere venuti a Barcellona se non avessimo fiducia".

Su Solskjaer: "Ci trasmette la normalità che lo contraddistingue anche fuori dal campo. Ci ha dato fiducia, con lui si è visto un cambiamento a livello di risultati e di ambiente".

Ancora sulla rimonta: "Uno 0-1 non è certo impossibile da rimontare, soprattutto se guardiamo alla notte di Parigi".