Man United, Mata verso l'addio a zero. Spunta la clamorosa idea Arsenal

Potrebbe esserci un trasferimento a sorpresa nel futuro di Juan Manuel Mata. Il centrocampista spagnolo, che in carriera ha già fatto un cambio di maglia piuttosto delicato come quello dal Chelsea al Manchester United, sembra destinato a non rinnovare il proprio contratto con i Red Devils, in scadenza il prossimo 30 giugno. Ecco perché ci starebbe pensando con forza, almeno secondo quanto riporta lo Star on Sunday, l'Arsenal guidato dal suo connazionale Emery. I Gunners possono dunque ambire a prendersi il centrocampista offensivo a parametro zero.