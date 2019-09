A Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United, parla, direttamente dal ritiro della nazionale serba, ammette il suo malcontento per essere retrocesso a riserva nelle gerarchie di Solskjaer: "Non condivido la scelta di non far parte della formazione titolare, ma è Solskjaer a decidere. Alla fine è il manager a decidere chi gioca e chi no, ma alla fine della stagione si dovrà assumere la responsabilità dei risultati ottenuti".