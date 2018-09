Man United, Matic rivela: "Per mesi ho giocato col dolore"

Dopo il Mondiale svolto con la Serbia, Nemanja Matic ha dovuto sottoporsi ad un'operazione chirurgica per risolvere un problema addominale che come spiega il centrocampista del Manchester United gli aveva dato fastidio per mesi: "Avevo avuto questo infortunio per alcuni mesi e, quando sono andato in America, nel primo allenamento, non mi sentivo bene e ho chiesto al medico di vedere cosa poteva fare. Ho avuto l'operazione a Filadelfia perché, dopo gli esami, il medico ha consigliato la chirurgia come unico modo per risolvere il problema. Mi sento bene ora. Ho visto che non potevo dare il massimo perché questo infortunio era serio. È stato doloroso quindi ho dovuto sistemarlo. A volte, puoi giocare con il dolore e ho giocato gli ultimi mesi della stagione con il dolore, ma penso che per questa stagione sarebbe stato meglio sistemare il problema".