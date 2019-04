Man United, McTominay: "All'Old Trafford il miglior pubblico per distacco"

Scott McTominay parla al sito ufficiale del Manchester United a poche ore dalla sfida contro il Barcellona. Il centrocampista non vede l'ora di affrontare Leo Messi: "È uno dei migliori di sempre ed è un dato di fatto. Noi siamo un gruppo pieno di qualità e forza atletica e pronto a sfidarlo. Abbiamo bisogno anche del nostro pubblico, sarà il nostro 12° uomo in campo ed è il migliore al mondo per distacco".