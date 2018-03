Man United, Mou affonda de Boer: "Il peggiore della storia in Premier"

© foto di Imago/Image Sport

Alla vigilia del match di Champions League contro il Siviglia, José Mourinho, allenatore del Manchester United, lancia una bordata in conferenza stampa a Frank de Boer dopo le dichiarazioni dell'olandese a proposito di Rashford: "Ho letto alcune frasi del peggior allenatore della storia della Premier League, Frank de Boer: diceva che per Rashford non è buono avere un allenatore come me. Se lui fosse allenato da Frank, imparerebbe a perdere, perché lui ha perso tutte le partite".