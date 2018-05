Man United, Mou insiste per Willian: pronto allo scambio con Martial

© foto di Federico Gaetano

Nonostante le parole di Mourinho su Willian, secondo i tabloid inglesi il Manchester United tenterà a lungo l'acquisto del brasiliano dal Chelsea. Willian infatti è un pupillo dello Special One che lo avrebbe designato come il sostituto di Anthony Martial, giocatore francese che potrebbe lasciare i Red Devils e che piace a diverse big europee, tra le quali anche la Juventus. Proprio Martial, secondo il Mirror potrebbe essere la pedina di scambio che lo United vorrebbe offrire al Chelsea per assicurarsi Willian.