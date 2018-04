Man United, Mou: "Prestazione perfetta se avessimo giocato nel 2° tempo"

© foto di Imago/Image Sport

Vittoria casalinga conquistata dal Manchester United che ha battuto 2-0 lo Swansea grazie alle reti di Lukaku e Sanchez. Dopo la gara però José Mourinho si è detto poco contento di come la sua squadra ha giocato il secondo tempo: "Sarebbe stata una prestazione perfetta se avessimo giocato il secondo tempo come abbiamo fatto nel primo tempo. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo tenuto indietro lo Swansea, abbiamo segnato, abbiamo giocato in maniera bellissima, è stato perfetto. Il secondo tempo va migliorato, ma dobbiamo lasciare perdere: molti giocatori hanno giocato in nazionale, sono stanchi, hanno pensato che la vittoria fosse in tasca e lo abbiamo lasciato andare, ma va bene, ogni punto è fondamentale perché vogliamo rimanere secondi in classifica".