Man United, Mou: "Stagione positiva: altrove staremmo lottando per il titolo"

© foto di imago sportfotodienst

Dopo il successo conquistato contro lo Swansea, José Mourinho ha chiarito gli obiettivo del suo Manchester United per il finale di stagione: "La scorsa stagione abbiamo vinto dei titoli ma siamo arrivati sesti in campionato. Vogliamo finire secondi quest'anno e avere 10 punti in più rispetto alla scorsa stagione, più gol segnati, meno gol subiti, ma c'è un club che sta diventando praticamente impossibile da seguire: in altri campionati staremmo lottando per il titolo. Stiamo vivendo una stagione positiva e abbiamo ancora la FA Cup da giocare".