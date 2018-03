Man United, Mou: "Vittoria meritata ma non fanno quello che dico io"

© foto di Imago/Image Sport

Nonostante il successo per 2-0 conquistato contro il Brighton in Fa Cup, José Mourinho non si è detto soddisfatto della prestazione del Manchester United: "Non abbiamo giocato come volevo che giocassero, non abbiamo giocato come ho preparato la squadra per giocare. Abbiamo meritato di vincere, chiaramente - abbiamo avuto la partita sotto controllo - ma non abbiamo giocato bene, a volte c'è una contraddizione tra ciò che si fa negli ultimi due giorni e quello che fai in campo. Questo è più frustrante del risultato: ancora una volta non ero contento della connessione tra i giocatori, la colpa è di tutti. Alcuni erano spaventati di giocare dopo Siviglia".