Man United, Mou: "Wenger merita il nostro rispetto. Peccato per le liti"

© foto di imago sportfotodienst

Domani alle 17.30 l'Arsenal sarà ospite del Manchester United nell'ultima gara di Wenger all'Old Trafford. Inevitabilmente Mourinho in conferenza stampa ha parlato del collega, con il quale ha avuto più di qualche battibecco in passato: "Da parte nostra avrà il rispetto che merita. Credo sempre che i nostri avversari, in realtà, siano i nostri più grandi amici, sono quelli che ci spingono al limite. I tifosi del Manchester United sanno che fino al 2004, per circa 10 anni, la lotta è stata fra Gunners e Red Devils, fra Ferguson e Wenger. Penso che le grandi squadre che presentava l'Arsenal, e il testa a testa con lo United, abbiano reso il Manchester migliore, quindi spero che Wenger abbia un'ottima accoglienza. Le nostre liti? Sono successe piccole cose, dei gesti, delle parole, che sarebbe stato meglio non fossero accadute. Ma quando sono arrivato in Inghilterra nel 2004, l'Arsenal era campione in carica, era la squadra degli invincibili, quella di Bergkamp, Henry, Campbell. Un club fantastico che ci spinse al limite. Ci sono state grandi partite, grandi battaglie e possiamo solo dire grazie per questo. C'e' rammarico per qualche piccolo episodio negativo e credo valga lo stesso anche per Wenger".