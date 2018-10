Man. United, Mourinho chiama il giovane Chong per la sfida con la Juve

© foto di Imago/Image Sport

Il giovane attaccante olandese Tahith Chong è stato aggregato alla prima squadra del Manchester United per la sfida di questa sera con la Juventus. I Red Devils hanno diversi infortunati come Alexis Sanchez e Jesse Lingard, per questo motivo Mourinho ha deciso di chiamare il giovanissimo talento ex Feyenoord. Lo riporta il Manchester Evening News.