Man United, Mourinho: "Con Conte tutto ok, ci siamo chiariti"

© foto di Imago/Image Sport

Pace fatta tra Antonio Conte e Josè Mourinho in vista della finale di Fa Cup tra Chelsea e Manchester United in programma domani a Wembley. I due tecnici negli ultimi mesi si sono si sono resi protagonisti di varie polemiche riguardanti frecciate pronunciate più o meno esplicitamente. A partire dal successo per 4-0 dei Blues a Stamford Bridge, quando lo Special One definì "umiliante" il modo di festeggiare in panchina dell'ex ct della nazionale italiana. La situazione è degenerata poi negli ultimi mesi: Conte ha parlato di "demenza senile" riferendosi al collega portoghese, mentre l'ex allenatore dell'Inter ha tirato in ballo la squalifica in tema di calcioscommesse del tecnico salentino ai tempi dell'esperienza a Siena. "Ora va tutto bene, ci siamo stretti la mano, eravamo stanchi - ha dichiarato Mourinho al quotidiano portoghese Record -. Dopo la gara di Manchester l'ho invitato nel mio ufficio. Abbiamo parlato, è tutto a posto".