Man. United, Mourinho: "Cori juventini? Mio Triplete è stato duro"

Una sconfitta di misura quella del Manchester United contro la Juventus, battuto dal gol di Dybala all'Old Trafford. Al termine della gara, il tecnico dei Red Devils Josè Mourinho ha risposto ai cori e agli insulti dei tifosi bianconeri mostrando con la mano il tre a ricordare il Triplete dell'Inter nel 2010: "Gli juventini non sono innamorati di me, la mia risposta è stata ovvia. Il momento più duro per loro è stato il nostro Triplete e va bene così. Ma devo dire che con dirigenza e staff tecnico, però, rispetto totale. Sono stati tutti educati". Poi lo Special One ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Questa partita con Fellaini in campo sarebbe stata diversa perché è fondamentale contro squadre più chiuse. Non avevamo a disposizione la velocità di Lingaard e Sanchez, ma abbiamo fatto una partita difficile due giorni fa: comunque ha vinto la squadra con più qualità. Noi abbiamo fatto il possibile con grande cuore e sapevamo già dal sorteggio che ci saremo giocati il secondo posto con il Valencia".