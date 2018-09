Man United, Mourinho: "Cristiano Ronaldo felice di tornare a Old Trafford"

© foto di Imago/Image Sport

L'allenatore del Manchester United José Mourinho ha commentato così sul sito ufficiale dei Red Devils il ritorno a Old Trafford di Cristiano Ronaldo, prossimo avversario nella fase a gironi di Champions League: "Credo che Cristiano Ronaldo sia contento di tornare qui. Anche quando era al Real Madrid era felice di giocare a Old Trafford, così come di segnare e vincere la partita. Stavolta verrà qui con la maglia della Juventus, ha scelto i bianconeri per vincere la Champions e vorrà quindi segnare e fare la differenza, ma Old Trafford gli vuole bene e sono convinto che i nostri tifosi lo accoglieranno positivamente".