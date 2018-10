Man United, Mourinho esonerato in caso di ko contro il Newcastle

© foto di imago sportfotodienst

Secondo quanto riportato dal Sun, la sfida tra il Manchester United di Mourinho e il Newcastle di Benitez potrebbe costare il posto in panchina all'allenatore portoghese. Nel caso in cui domani i Red Devils dovessero perdere contro i Magpies, la società inglese avvierebbe subito le pratiche per dire addio allo Special One.