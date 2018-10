Man United, Mourinho: "Esonero in caso di sconfitta? Lo accetterei"

© foto di Imago/Image Sport

"Per quale motivo la squadra è in difficoltà? Sono diversi. Se posso dirveli? No. Esonero in caso di mancata vittoria? Lo accetterei". Pochissime parole e toni decisamente tesi nella breve conferenza stampa prima del Newcastle per l'allenatore del Manchester United José Mourinho che rischia la panchina e che è al minimo storico nei rapporti con la stampa inglese.