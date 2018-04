Man United, Mourinho: "Il mio obiettivo è finire secondo in Premier"

© foto di imago sportfotodienst

Alla vigilia del derby di Manchester (in programma domani all'Etihad), il tecnico dei Red Devils - José Mourinho - ha parlato così in conferenza stampa: "Il mio obiettivo è finire secondo, matematicamente non siamo ancora certi di essere tra i primi quattro. Dopo, non lo nascondo, in termini pratici finire secondo, terzo o quarto è esattamente lo stesso. Non vinci il titolo ma ti qualifichi per la fase a gironi di Champions anche se certamente è meglio arrivare secondi. Con i punti che abbiamo normalmente saremmo in lotta per il titolo, non lo siamo perché il City ha molti più punti. Complimenti al City".