Man United, Mourinho: "Io a rischio? Non credo". Ma non smentisce Zizou

Non è un bel momento per José Mourinho, tecnico del Manchester United. Lo Special One arriva dalla pesante sconfitta contro il West Ham e in sala stampa parla del momento della squadra alla vigilia della gara di Champions contro il Valencia: "Quando c'è la Champions League è sempre una bella settimana, anche se mi aspetto una gara difficile, contro un avversario forte e che tutti i miei giocatori vorrebbero giocare. Il mio momento e l'impegno della squadra? Dopo 20 anni di calcio sono ancora lo stesso bambino di quando ho iniziato. E ad essere onesto credo che nessun giocatore scenda in campo senza dare il massimo. La mia panchina in bilico? No, non credo proprio. Quando ho parlato con Woodward l'ultima volta? E' un argomento privato e non ne parlerò in conferenza stampa. L'atteggiamento della squadra? Ognuno all'interno del club ha un ruolo chiaro. Parlo anche di chi lavora al campo e dei nutrizionisti. Io stesso ho un ruolo. Quando vinciamo è merito di tutti, quando perdiamo è colpa di tutti. I rumors su Zidane sono veri? Dovreste chiederlo a chi ha scritto la storia per la prima volta (indicando il giornalista autore della notizia, ndr)".