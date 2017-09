Man United, Mourinho: "Io in scadenza? Il contratto non è un problema"

© foto di Imago/Image Sport

Il contratto di Josè Mourinho con il Manchester United scadrà nel 2019, ma il tecnico portoghese non sembra essere preoccupato, come spiega in un'intervista al Times: "Non ci penso, non ho bisogno di un nuovo contratto per dare il massimo. Arrivare in scadenza non è un problema: posso essere libero io di decidere e il club di fare lo stesso".