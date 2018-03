Man United, Mourinho: "Liverpool? Gara importante come col Brighton"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Manchester United, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Liverpool: "Per me è solo una grande partita fra due club storici, non solo della Premier League. Una gara che mette in palio punti fondamentali per la seconda posizione in classifica. Non sono molto affezionato alle rivalità storiche, per me ogni avversario è una rivale. Ovviamente voglio vincere contro la squadra che ci segue in classifica. Ora abbiamo Liverpool, Siviglia e Brighton: non saprei dire quale sia la più importante. Lukaku? Per me è un giocatore importante, adoro la sua dedizione al lavoro: è uno di cui mi fido".