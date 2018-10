Man United, Mourinho: "Meglio non dire cosa penso della squadra"

© foto di Imago/Image Sport

José Mourinho ha commentato il deludente pari casalingo contro il Valencia: "Per me è difficile dire cosa penso della squadra. Se lo facessi riceverei ancora più critiche da parte della stampa, ma quando lo scorso anno siamo arrivati secondi ho parlato di grande stagione". Sulle critiche dei tifosi: "Siamo in un Paese libero, i tifosi dello United hanno il diritto di esprimere la propria opinione, io sono con loro al 200%".