Man United, Mourinho: "Meritiamo un solo punto, loro con più motivazione"

Solo un pareggio per il Manchester United che all'Old Trafford non è andato oltre l'1-1 contro il Wolverhampton. Un risultato giusto secondo José Mourinho: "Penso che il risultato sia giusto, hanno meritato il loro punto e meritiamo la punizione di ottenere solo un punto: hanno iniziato meglio, erano più aggressivi, avevano più voglia e non so perché, ma erano più motivati. Mi aspettavo di più dai miei attaccanti, non c'era abbastanza creatività, movimento o dinamismo. Le nostre prestazioni non sono continue, creative e dinamiche".