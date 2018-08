Man United, Mourinho: "Nostri tifosi intelligenti, hanno reagito benissimo"

© foto di Imago/Image Sport

José Mourinho, manager del Manchester United, è intervenuto al termine del match perso contro il Tottenham (0-3 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate da Sky Sport:

Cosa è successo in questa sfida?

"Non abbiamo perso dal punto di vista tattico, ma dal punto di vista del risultato. Tutti i nostri tifosi non leggono i giornali, non guardano la tv, sono più intelligenti di queste cose. Hanno risposto in un modo fantastico, non è usuale vedere una squadra che perde e vedere poi una reazione del genere da parte dei tifosi. A fine partita siamo usciti tra gli applausi".

Avete giocato bene nel primo tempo. Lei è d'accordo?

"Sì, sono d'accordo, finché il risultato era aperto la squadra ha cercato di giocare. Sul 2-0 ha giocato per cambiare il risultato e ha creato abbastanza. Eravamo in partita. Soltanto sul 3-0 siamo crollati, abbiamo perso la fiducia. Siamo rimasti in partita grazie alla dignità e all'orgoglio dei nostri tifosi".