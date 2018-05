Man United, Mourinho: "Ottimista sulla permanenza di Fellaini"

© foto di imago sportfotodienst

Nella conferenza stampa odierna il tecnico del Manchester United José Mourinho ha parlato anche del futuro di Marouane Fellaini, oltre che di quello di Darmian e Blind ( CLICCA QUI per la notizia ): "Le critiche del belga sulla gestione del suo rinnovo? Resto positivo, e' un giocatore importante per la squadra e un giocatore che a me piace molto. Rispetto agli altri però la sua situazione è diversa, il destino è nelle sue mani e proprio per questo deciderà per ciò che lo renderà più felice. Lui sa che a me piacerebbe averlo ancora qua, così come al club. Dico di essere positivo a riguardo perché percepisco il suo gradimento nello stare qua".