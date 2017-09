Man United, Mourinho: "Pereira già forte, sarà grande in futuro"

© foto di Imago/Image Sport

Prima di partire per la Spagna per il prestito al Valencia, Andreas Pereira ha rinnovato fino al 2019 con il Manchester United e José Mourinho ha assicurato che il brasiliano avrà un grande futuro nel club inglese: "Andreas è già un ottimo calciatore: è un giovane giocatore con grande capacità naturale e un buon atteggiamento per continuare a crescere. Non ho dubbi che ha il potenziale per essere uno dei futuri grandi giocatori di questo club".