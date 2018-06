Man United, Mourinho pronto a pagare 60 milioni per Alderweireld

© foto di Federico De Luca

Come riporta il Sun, il Manchester United sarebbe disposto a pagare fino a 60 milioni di euro per il difensore del Tottenham Toby Alderweireld. Il belga ha un contratto con il club londinese fino al 2019. Allo stesso tempo, i Red Devils hanno chiuso per l'acquisto di Diogo Dalot: il giocatore del Porto si trasferirà per circa 22 milioni di euro e firmerà dopo le visite mediche.