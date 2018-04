Man United, Mourinho punta sui giovani: contatti per il nuovo Vidic

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester United fa sul serio per Svetozar Markovic. Secondo il Manchester Evening News, i Red Devils avrebbero infatti già avviato i contatti per acquistare in estate il giovane difensore serbo. Centrale classe 2000 in forza al Partizan, Markovic viene considerato attualmente una delle promesse più interessanti del calcio balcanico.