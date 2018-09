Man United, Mourinho: "Reazione importante per ringraziare i tifosi"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo due sconfitte consecutive, il Manchester United è tornato alla vittoria battendo 2-0 il Burnley. Dopo la gara José Mourinho ha detto: "I tre punti erano una cosa importante, la qualità della prestazione e la felicità della squadra è una risposta per l'Old Trafford: il modo in cui l'Old Trafford ha reagito alla sconfitta contro il Tottenham è stato importante. La settimana è andata così bene, mi sono sentito così male a lasciare fuori gente come Ander Herrera e Scott McTominay, è stato straziante lasciarli fuori dalla squadra. Quello che Old Trafford ha fatto alla squadra dopo gli Spurs è stato fondamentale per la felicità della squadra. Oggi i tifosi sono stati fantastici fin dal primo minuto, ma la reazione dell'Old Trafford sarà un momento da ricordare".