Man United, Mourinho saluta Rui Faria: "Sii felice, mi mancherai"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo 17 anni Rui Faria ha deciso di lasciare José Mourinho e il Manchester United. Il vice dello Special One ha infatti deciso di non essere più nello staff dei Red Devils per dedicarsi alla sua famiglia prima di iniziare una nuova avventura e Mourinho ha detto: "17 anni... a Leiria, Oporto, Londra, Milano, Madrid, Londra ancora e Manchester. Allenarsi, giocare, viaggiare, studiare, ridere e anche qualche lacrima di felicità. 17 anni e il bambino ora è un uomo. Lo studente intelligente è ora un esperto di calcio, pronto per una carriera di successo come manager. Mi mancherà il mio amico e questa è la cosa più difficile per me, ma la sua felicità è più importante e, ovviamente, rispetto la sua decisione, soprattutto perché so che saremo sempre insieme. Sii felice, fratello!"