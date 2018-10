Man United, Mourinho sarà regolarmente in panchina contro il Chelsea

© foto di Imago/Image Sport

José Mourinho sarà regolarmente sulla panchina del Manchester United per la sfida al "suo" Chelsea. Scampato l'esonero prima della sosta, il portoghese ha ottenuto dalla Football Association di avere più tempo per preparare la difesa contro il deferimento per gli insulti rivolti alla telecamera e il dito mignolo dopo il 3-2 in rimonta sul Newcastle.