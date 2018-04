Man United, Mourinho si porta il figlio in panchina: entra nello staff

© foto di imago sportfotodienst

Tale padre tale figlio. José Mario Mourinho (detto Zuca), figlio 18enne del ben più celebre allenatore portoghese, ora alla guida del Manchester United, è stato infatti inserito nello staff tecnico dei Red Devils. La sua prima "apparizione" - riporta SportMediaset - è avvenuta in occasione dell’ultima partita giocata e vinta dallo United contro lo Swansea (partita vinta per 2-0). Con un passato da portiere nelle giovanili di Chelsea, Inter e Real Madrid, "Zuca" sembra dunque aver appeso i guantoni al chiodo per seguire in tutto e per tutto le orme di José, che ha cominciato la carriera da allenatore proprio dopo aver compiuto i 18 anni, diventando assistente del Rio Ave.