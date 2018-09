Man United, Mourinho: "Siamo più forti ma non so se faremo meglio"

© foto di Imago/Image Sport

José Mourinho, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi stagionali: "Non dico che nel corso di questo campionato faremo più punti di quello passato, ma che sicuramente giocheremo meglio e che saremo una squadra più forte. Sarà una stagione difficile, ma questo non vale solo per noi, ma per tutte le squadre della Premier League".