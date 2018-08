Man United, Mourinho su Pogba: "Mai stato così felice di lui quanto ora"

© foto di Imago/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Jose Mourinho, allenatore del Manchester United, è tornato sul rapporto tra lui e Paul Pogba: "La verità è che siamo qui da due anni, e non sono mai stato così felice di lui come lo sono adesso. Lavora bene, si sta allenando bene: lo fa per il pubblico e per la squadra, che è la cosa che gli chiedo io". Inoltre è stata confermata la fascia di capitano al francese anche per la partita di domenica contro il Brighton.

Su Darmian ha inoltre aggiunto: "È sempre un'opzione per noi, un giocatore importante. Ma soprattutto è un eccellente professionista, amato dal gruppo. Per me alla fine il fatto che sia rimasto è buono".