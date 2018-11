Man United, Mourinho: "Tante occasioni fallite, De Gea il top al mondo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di José Mourinho, tecnico del Manchester United, dopo la vittoria in extremis contro lo Young Boys. "Non voglio che nessuna dica che abbiamo giocato in modo difensivo o senza voglia e forza, dopo dieci minuti abbiamo avuto due grandi occasioni per segnare. Abbiamo tirato tante volte senza segnare, il nostro portiere è il migliore del mondo e ci ha salvato. Siamo riusciti a vincere ma serve farlo prima ma non si deve arrivare all'ultimo minuto. Abbiamo raggiunto la qualificazione in anticipo ma è frustrante in questo modo fino allo scadere".